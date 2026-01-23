Via libera da Oaktree per Perisic: nessun timore per l’età

Ivan Perisic potrebbe tornare all’Inter per rinforzare le corsie esterne. Il croato rappresenta la soluzione individuata dal club nerazzurro per sopperire all’emergenza sulla fascia destra, dove l’assenza di Dumfries ha lasciato un vuoto da colmare. Un profilo che garantisce esperienza, conoscenza dell’ambiente e affidabilità sul piano atletico.

Secondo il Corriere dello Sport, la proprietà Oaktree avrebbe già dato l’approvazione all’operazione. L’obiettivo è anche quello di rafforzare l’organico in vista degli ottavi di Champions League, un traguardo che in caso di passaggio dai playoff non sarebbe scontato. L’incontro svoltosi mercoledì nella sede del club, con la presenza anche di Chivu, è servito per allineare le posizioni di tutte le parti coinvolte.

Con il giocatore esisterebbe un’intesa di massima. Perisic sarebbe disponibile a tornare in Italia per inseguire nuovi traguardi ad alto livello. Ora toccherà al diretto interessato fare pressione sul suo attuale club per ottenere il via libera definitivo alla partenza verso Milano.

Il piano dell’Inter prevede di utilizzare il croato come jolly su entrambe le fasce. Il principale compito sarà coprire il vuoto a destra causato dall’infortunio di Dumfries, ma il calciatore potrà essere impiegato anche a sinistra per dare respiro a Dimarco e permettere a Carlos Augusto di tornare a fare il vice Bastoni in difesa. Il club non nutre particolari preoccupazioni per l’età anagrafica, visto che il 2 febbraio compirà 37 anni. Le garanzie offerte sul piano fisico e la capacità di restare competitivo in un ruolo molto dispendioso dal punto di vista atletico rassicurano la dirigenza nerazzurra.