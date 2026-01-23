Mlacic all’Inter, incontro decisivo con il nuovo agente

La pista che porta a Branimir Mlacic potrebbe riaprirsi per l’Inter. Il difensore croato classe 2007 sembrava un’operazione ormai archiviata, invece le parti hanno ripreso i contatti e nel fine settimana è previsto un incontro che potrebbe risultare decisivo.

Secondo il Corriere dello Sport, il vertice coinvolgerà il nuovo agente del giocatore, Ramadani. Sul piatto resta l’offerta da 5 milioni di euro destinata all’Hajduk, con la formula che prevede di lasciare il difensore in Croazia fino al termine della stagione in corso.

La famiglia e l’entourage del giovane centrale chiedono però maggiori garanzie sul progetto tecnico che riguarda Mlacic. Vogliono capire meglio quale piano di sviluppo il club nerazzurro abbia in mente per il ragazzo, una richiesta che non sorprende vista la giovane età del calciatore.

Nonostante queste richieste di chiarimenti, da viale Liberazione filtra comunque ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. L’affare potrebbe sbloccarsi rapidamente se le parti troveranno l’intesa su questi aspetti.