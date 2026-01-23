Jakirovic a Milano per le visite mediche: le cifre dell’operazione
Il difensore croato passa alla Primavera nerazzurra
Leon Jakirovic è sbarcato a Milano nella serata di ieri. Il giovane difensore classe 2008 si appresta a diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter, con le visite mediche programmate per la giornata di oggi.
L’operazione con la Dinamo Zagabria si è chiusa sulla base di 2,5 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni legati ai bonus. Una volta completato l’iter burocratico, il croato verrà aggregato all’Under 23 nerazzurra, anche se in alcune occasioni avrà modo di allenarsi con la prima squadra.
Come scritto dal Corriere dello Sport, Jakirovic rappresenta un investimento importante per il settore giovanile interista. Il difensore, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato, avrà l’opportunità di crescere gradualmente nel sistema nerazzurro, con la possibilità di mettersi in mostra anche agli occhi dello staff tecnico della squadra principale.
L’arrivo del classe 2008 conferma la strategia del club di puntare su talenti giovani da far maturare nel tempo. La cifra complessiva dell’affare, che può arrivare fino a 4,5 milioni di euro bonus compresi, testimonia la fiducia riposta nelle qualità del ragazzo.