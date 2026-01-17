17 Gennaio 2026
Udinese-Inter, formazioni UFFICIALI: Bastoni in panchina
Le scelte di Chivu e Runjaic
A pochissimi giorni dalla sofferta vittoria sul Lecce, l’Inter si ritrova ad affrontare una trasferta delicata contro l’Udinese. I nerazzurri, al comando della classifica, in caso di successo potrebbero nuovamente allungare il proprio vantaggio sul Milan a sei punti, in attesa dello scontro dei rossoneri domani sera contro il Lecce.
Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Inter, ventunesima giornata di Serie A:
17 Gennaio 2026 – 15:00
Bluenergy Stadium, Udine
Udinese 3-5-2
Formazione40 – Okoye 31 – Kristensen 27 – Kabasele 28 – Solet 28 – Zanoli 24 -Piotrowski 8 – Karlstrom 32 – Ekkelenkamp 11 Kamara 14 – Atta 9 – Davis Kosta Runjaic
Panchina
1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 19 Ehizibue, 29 Camara, 33 Zemura, 38 Miller, 77 Rui Modesto
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Zaniolo
indisponibili
Zemura, Buksa, Zaniolo
diffidati
Karlstrom
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 Akanji 30 Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Calhanoglu
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bercigli – Zingarelli
Quarto Uomo: Feliciani
Var: Mazzoleni AVar: La Penna