17 Gennaio 2026
Pagelle LIVE Udinese-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Udinese-Inter scendono questo pomeriggio in campo con fischio d’inizio alle 15.00 per la ventunesima giornata di Serie A. Gara importantissima per la squadra di Cristian Chivu per cercare di dare continuità al proprio campionato dopo la vittoria ottenuta al termine di una prestazione non brillantissima lo scorso mercoledì sera contro il Lecce.
Queste le pagelle di Udinese-Inter, match della ventunesima giornata di Serie A.
Pagelle Udinese-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6 –
BISSECK 6 –
AKANJI 6 –
CARLOS AUGUSTO 6 –
LUIS HENRIQUE 6 –
BARELLA 6 –
ZIELINSKI 6 –
MKHITARYAN 6 –
DIMARCO 6 –
LAUTARO MARTINEZ 6 –
PIO ESPOSITO 6 –
CHIVU 6 –