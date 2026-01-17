17 Gennaio 2026

Pagelle LIVE Udinese-Inter: voti e giudizi

Voti e giudizi ai nerazzurri in campo

Lautaro Martinez e Karlstrom prima di Inter-Udinese

Udinese-Inter scendono questo pomeriggio in campo con fischio d’inizio alle 15.00 per la ventunesima giornata di Serie A. Gara importantissima per la squadra di Cristian Chivu per cercare di dare continuità al proprio campionato dopo la vittoria ottenuta al termine di una prestazione non brillantissima lo scorso mercoledì sera contro il Lecce.

Queste le pagelle di Udinese-Inter, match della ventunesima giornata di Serie A.

Pagelle Udinese-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

BISSECK 6 –

AKANJI 6 –

CARLOS AUGUSTO 6 –

LUIS HENRIQUE 6 –

BARELLA 6 –

ZIELINSKI 6 –

MKHITARYAN 6 –

DIMARCO 6 –

LAUTARO MARTINEZ 6 –

PIO ESPOSITO 6 –

CHIVU 6 –

Udinese-Inter: il tabellino

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Redazione Passione Inter