Frattesi a un bivio: gennaio può cambiare tutto

I dubbi non si dissolvono, anzi: trovano nuovo spazio man mano che la stagione avanza. Nel reparto più affollato dell’Inter, quello dei centrocampisti, proprio da chi ci si aspettava un impatto più evidente è arrivato finora il contributo più discontinuo. E il riferimento, inevitabile, porta a Davide Frattesi. E proprio su questo si sofferma anche La Gazzetta dello Sport, che analizza il momento del centrocampista e mette in luce tutte le ombre di una crescita ancora incompleta.

Esaltato negli anni della crescita per energia, inserimenti e margini da giocatore di livello, il centrocampista romano non è ancora riuscito a conquistarsi un ruolo stabile nelle gerarchie. Né con Inzaghi, che pure ne apprezza la gamba e la profondità, né con Chivu durante il periodo di emergenza tecnica si è materializzato quel salto che lo avrebbe consacrato come titolare credibile. Le partenze dal primo minuto restano poche, troppo poche rispetto alle combinazioni disponibili: un segnale non solo statistico, ma mentale.

La situazione si riflette anche sul fronte azzurro. Dopo un periodo di fiducia, Frattesi sta vivendo un momento di appannamento che non è passato inosservato nemmeno allo staff della Nazionale. Le prossime convocazioni potrebbero confermare questo trend o rappresentare l’occasione di una ripartenza, ma al momento la certezza è una sola: il giocatore deve ritrovarsi.

A gennaio potrebbero aprirsi scenari inattesi. Il club valuta tutte le soluzioni, anche quella di un’uscita temporanea per liberare spazio e aggiungere un profilo più adatto alla necessità del momento, un centrocampista dinamico alla Frendrup – si legge – giusto per intendersi. Ma l’orizzonte del mercato è ancora lontano, e prima che si aprano spiragli concreti ci sono settimane dense di impegni, nelle quali Frattesi avrà la possibilità di cambiare la narrazione.

La squadra non può rallentare. L’Inter ha bisogno di certezze immediate, non di segnali intermittenti. E se c’è un momento in cui Frattesi può dimostrare di essere all’altezza delle aspettative costruite su di lui, è esattamente questo. Il tempo per cambiare direzione non è ancora finito, ma ogni occasione pesa doppio.