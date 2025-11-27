Chi è Guida, l’arbitro di Pisa-Inter: prima in stagione

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della Champions League, che è già l’ora di volgere lo sguardo al prossimo turno di campionato. L’Inter, che nell’ultima giornata ha perso di misura il derby contro il Milan, sarà ospite del Pisa nel match in programma allo stadio Arena Garibaldi domenica 30 novembre con fischio d’inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro, come ufficializzato dall’Aia, sarà l’esperto Marco Guida. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Bergigli e Cavallina con Perenzoni IV Ufficiale. Var affidato a Paterna, con La Penna a fare da assistente Var.

Per quanto riguarda lo storico dei nerazzurri, sono 31 i precedenti totali tra tutte le competizioni con il fischietto di Torre Annunziata nei quali l’Inter ha collezionato 15 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitti. Si tratta della prima partita della stagione arbitrata da Guida: l’ultima volta che arbitrò i nerazzurri fu nell’ottobre del 2024 in occasione del pareggio per 4-4 contro la Juventus a San Siro.