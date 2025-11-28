Chivu avvisato: questo dato sul Pisa può far tremare l’Inter

L’Inter torna in campo domenica dopo le due sconfitte consecutive. La prima nel derby contro il Milan nella dodicesima giornata di Serie A, la seconda in Champions League in casa dell’Atlético Madrid, prima squadra in grado di fermare i nerazzurri finora nella League Phase. La trasferta di domenica alla Cetilar Arena non deve essere però considerata una sfida semplice per l’Inter visto che i toscani sono in un ottimo momento di forma, che non conosce sconfitte da sei giornate consecutive di campionato.

Gli uomini di Gilardino hanno collezionato una vittoria e cinque pareggi dopo l’ultima battuta d’arresto stagionale, arrivata il 5 ottobre scorso contro il Bologna al Dall’Ara. Ma da quella pesante sconfitta per 4-0 sono arrivati tutti risultati utili.

Ma l’aspetto che rende la gara particolarmente complicata è che il Pisa non subisce reti tra le mura amiche da ben quattro partite consecutive. L’imbattibilità casalinga dura ormai da 436 minuti.

Una solidità difensiva che rappresenta un ostacolo non indifferente per l’attacco interista che sta facendo fatica a concretizzare nonostante le molte occasioni create. Ancora una volta si chiederà una maggiore attenzione e cinismo sotto porta.