Bergomi: “L’Inter ha bisogno di questi tre acquisti”

Durante ‘After Party’ su Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell’Inter insistendo su alcune lacune della rosa a disposizione di Cristian Chivu e la necessità di intervenire sul mercato.

“In questi anni abbiamo sempre detto che l’Inter ha bisogno di difensore veloce, un centrocampista fisico e un attaccante da uno contro uno. Continuo a dirlo. Se vai indietro di 2 o 3 anni, diciamo sempre le stesse cose. L’Inter deve portare sempre 8 o 9 giocatori oltre la linea della palla per attaccare, un centrocampista fisico ti farebbe rifiatare. Ci sono squadre in Italia a cui basta un’occasione per vincere le partite: il Milan domenica nel derby, una occasione e ha vinto. L’Inter, invece, per vincere le partite deve fare un calcio molto dispendioso”.



Lo Zio ha poi aggiunto: “L’Inter è sempre così da 5 anni: ti abbaglia perché gioca bene a calcio, ha un gioco, perché a livello europeo è stata la più brava, però è quella la squadra. È fatta in modo che nel finale va in sofferenza fisica, in modo che può prendere quei gol in quelle situazioni da fermo. Calhanoglu perde una palla in uscita nel derby di domenica, ma l’ha persa anche 3 anni fa in un derby. Le problematiche sono quelle. Questa squadra è stata brava a stare sempre lì e vincere”.