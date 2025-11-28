Corsera – Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu

Il Corriere della Sera dedica un’ampia analisi all’Inter, che ha collezionato cinque sconfitte in diciassette partite, le ultime due consecutive contro Milan e Atletico Madrid. L’aspetto positivo è che la vetta dista tre punti sia in Serie A che in Champions League. Tuttavia, i problemi non mancano: la squadra nerazzurra gioca con una linea difensiva alta e aggredisce l’avversario pur non avendo sempre gli interpreti giusti per farlo.

Ci sono questioni che si trascinano dalla stagione scorsa, come gli alti e bassi di Calhanoglu. Preoccupa poi il rendimento contro le grandi: nessuna vittoria sul Milan da sei partite, sul Napoli da quattro e sulla Juve da tre. La squadra produce molte occasioni, ma il quoziente tra tiri subiti e gol incassati è negativo, segno che il portiere non sta performando ai livelli attesi. Anche Lautaro attraversa un periodo difficile, secondo il quotidiano anche a causa delle vaccinazioni fatte per il viaggio in Angola.

Contro l’Atletico Madrid è emersa una differenza di qualità nei cambi rispetto agli avversari, nonostante i nerazzurri avessero Thuram. A Madrid la prestazione è stata convincente per un’ora, anche se con un gioco sbilanciato sulla sinistra. Sull’altra fascia si avverte la mancanza di Dumfries, che spera di recuperare per la Supercoppa Italiana.

Le scelte di Chivu potrebbero rappresentare anche un messaggio in ottica mercato. La fiducia di alcuni giocatori, tra cui Frattesi, appare traballante e al momento non è vero che la rosa dispone di 22 titolari. La società continua comunque a credere nell’allenatore, anche se il calendario tra il 6 dicembre e il 20 gennaio sarà impegnativo: Como, Liverpool, la Supercoppa con semifinale contro il Bologna, Atalanta, di nuovo Bologna, Napoli e Arsenal.