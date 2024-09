Frattesi chiede più spazio: Inzaghi lo candida per il big match

I due gol messi a segno nelle ultime due partite giocate in Nazionale, hanno riacceso il dibattito sul ruolo di Davide Frattesi. Dopo un primo anno di apprendistato, il centrocampista dell’Inter si aspetta un aumento di minutaggio deciso rispetto alla passata stagione, soprattutto dal primo minuto.

Nelle prime tre partite giocate quest’anno in campionato, Simone Inzaghi si è voluto affidare ai titolarissimi rinviando a settembre il capitolo turnover. Adesso, con tre partite ravvicinate, il tecnico sarà costretto a dare il via alle rotazioni, a partire dall’ex Sassuolo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti ad Appiano Gentile sono convinti che Frattesi meriti più spazio, compreso lo stesso Inzaghi che stravede per le sue qualità di incursore. Per questa ragione, un’opportunità dal primo minuto dovrebbe arrivare dopo la sfida con il Monza, in uno dei due big match in programma contro Manchester City o Milan.