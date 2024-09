Frattesi: “Io alla Roma? Niente di vero. All’Inter devo sgomitare”

Convocato dalla Nazionale Italiana in vista delle prime due gare di Nations League, Davide Frattesi è stato intervistato da Rai Sport. Tra le varie domande, ce n’è stata anche una di mercato, legata a un suo possibile passaggio alla Roma, e una legata al suo ruolo nell’Inter di Inzaghi.

Queste le sue parole:

ROMA – “Se c’è stato un momento in cui potevo andare alla Roma? No, mi divertivo a leggere certe cose, ma non c’era niente di vero”.

COMPETIZIONE – “Ancora più concorrenza con l’arrivo di Zielinski? Io devo sempre dare di più, perché devo sempre migliorare e devo fare un passo avanti. All’Inter ci sono dei competitor che non sono per niente male e dovremo sgomitare tutti per avere minuti”.