STOP Bisseck, salta l’allenamento: le sue condizioni

Priva di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, l’Inter di Inzaghi prosegue comunque il suo percorso di avvicinamento alla gara con il Monza, 4a giornata di Serie A, prima di una serie di impegni molto complicati per i nerazzurri.

Come riportato da Sky Sport, Yann Bisseck non ha partecipato agli allenamenti odierni insieme al resto della squadra a causa di una leggera influenza. La situazione non preoccupa lo staff interista e il difensore tedesco dovrebbe tornare in gruppo già nei prossimi giorni.