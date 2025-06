Inter, colpo di scena Frattesi: “Lascia SUBITO la squadra”

Oggi alle 21 l’Inter sfiderà negli ottavi di finale del Mondiale per Club un’avversaria da non sottovalutare come il Fluminense e per questa prima gara da dentro o fuori nel torneo, mister Cristian Chivu sta allenando la squadra per decidere quale possa essere la miglior formazione possibile da schierare in campo a Charlotte, negli Stati Uniti.

Il tecnico nerazzurro dovrà però fare a meno – probabilmente di Pio Esposito – ma anche di un giocatore come Davide Frattesi. Il centrocampista romano non ha ancora giocato in questo Mondiale per Club e ormai non potrà più farlo. Come annunciato sui social dello stesso ex Sassuolo, farà subito ritorno in Italia al pari di altri 4 compagni.

Il problema muscolare che ormai da settimane affligge Frattesi non è in via di guarigione e infatti il numero 16 dell’Inter non è ancora riuscito ad allenarsi in gruppo e per questo torna subito in Italia per cercare di riprendersi al meglio. Chivu non potrà quindi contare sul centrocampista per le prossime gare del torneo in USA.