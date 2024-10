FURIA Inzaghi, Dimarco e Bastoni intervengono: cos’è successo

Il primo tempo di Inter-Juventus è stata una continua girandola di emozioni, con i nerazzurri che si sono fatti rimontare dopo il vantaggio, per poi portare il risultato sul 3-2 a proprio favore. Un blackout che non ha fatto piacere a Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, era furioso in panchina per quanto accaduto: Inzaghi era molto arrabbiato per i due gol subiti in modo inspiegabile e per le due versioni della squadra nerazzurra nel primo tempo. Lo ha riportato DAZN, che ha raccontato anche di un siparietto con Dimarco e Bastoni, in cui entrambi gli hanno detto: “Mister calmo”.