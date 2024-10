LIVE – La CRONACA di INTER-JUVENTUS: segui la diretta!

L’Inter va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato in una gara che non può essere come tutte le altre. A San Siro, va in scena il Derby d’Italia contro la Juventus, nel big match della 9a giornata di Serie A.

I tre punti rappresentano l’occasione per i nerazzurri per staccare i bianconeri e rimanere a -2 dal Napoli. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Juventus.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-JUVENTUS

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 27 Cambiaso, 15 Kalulu, 6 Danilo, 32 Cabal; 5 Locatelli, 16 McKennie; 22 Weah, 21 Fagioli, 7 Conceicao; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 10 Yildiz, 17 Adzic, 19 K. Thuram, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: MARCO GUIDA.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Fabbri.