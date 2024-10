Atmosfera caldissima a San Siro per il Derby d’Italia, valido per la 9a giornata di Serie A. L’Inter va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, la sesta in tutte le competiioni, contro una Juventus reduce dalla prima sconfitta stagionale, in Champions League contro lo Stoccarda.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Non può nulla sui gol di Vlahovic e Weah.

PAVARD 6.5 – Ottimo inserimento profondo e cross da cui nasce il fallo nell’azione del rigore. Nel primo tempo ballerino della difesa, sembra essere l’unico a mantenere la calma e a non perdere le distanze in mezzo campo. Ammonito nella ripresa, Inzaghi lo sostituisce. Dal 63′ BISSECK

DE VRIJ 5 – Totalmente fuori posizione e lento nel recuperare sul pareggio della Juventus, sbaglia anche la scelta sul gol del 2-1, sbagliando l’intervento.

BASTONI 5.5 – Preso in mezzo da McKennie e Vlahovic. Scarsa comunicazione con i compagni e rimane a metà del guado non riuscendo a chiudere. Le sgasate di Conceicao gli creano più di una difficoltà.

DUMFRIES 7 – Bravissimo ad anticipare Kalulu e a procurarsi il secondo rigore dell’Inter. Si divora il 4-2, mancando clamorosamente il pallone a porta spalancata, ma alla seconda occasione non sbaglia e trova la rete.

BARELLA 6.5 – Lascia troppo spazio a Cabal sul cross da cui nasce il pareggio, ma l’errore principale non è il suo. Bravo a prendere il controllo, anche emotivo, del centrocampo nel momento di difficoltà. Dominante a livello atletico nella ripresa.

ZIELINSKI 7.5 – Deve sostituire Calhanoglu e lo fa anche dal dischetto: freddezza glaciale su entrambi i rigori, per i primi gol in maglia nerazzurra. La regia non è un compito per lui usuale e un po’ si vede, ma cresce con il passare dei minuti. Suo anche il calcio d’angolo che manda in crisi Di Gregorio e che genera il 4-2. Dal 63′ FRATTESI

MKHITARYAN 7 – In crisi nell’uno contro uno con Conceicao sul 2-1, rimedia alla grandissima con una giocata da vero campione per il pareggio. Si sblocca dopo oltre un anno e sceglie un momento fondamentale.

DIMARCO 6 – L’Inter non riesce ad arrivare spesso dalla sua parte e lui è meno nel vivo del gioco rispetto al solito, con anche più di qualche difficoltà in fase difensiva. Un po’ meglio nella ripresa in fase di possesso, con anche un paio di conclusioni pericolose.

THURAM 7.5 – Si muove tantissimo già nei primi minuti ed è rapace ad anticipare Danilo e procurarsi il calcio di rigore. Sponda perfetta anche per l’assist a Mkhitaryan. Ogni volta che accelera semina il panico nella difesa avversaria.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Perde palla con troppa leggerezza e dà il la all’azione del 2-1 juventino. Decisamente meno pimpante e nel vivo del gioco rispetto al compagno di reparto. Sfiora il gol di testa nella ripresa.

INZAGHI 7 – Avvio di personalità della sua squadra che prende subito il controllo del gioco e si porta in vantaggio dopo un quarto d’ora. Poi il blackout totale, che porta a due reti incassate in modo quasi inspiegabile. La reazione da grande squadra, però, non tarda ad arrivare: nel primo tempo ribalta la gara in modo eccezionale e poi trova il doppio vantaggio con un inizio di ripresa tambureggiante.