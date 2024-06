Deciso il futuro del talento d’attacco: “Arriverà in settimana”

Il mercato dell’Inter è in fermento in queste ore, non solo per quanto riguarda le possibili operazioni in entrata. I nerazzurri, infatti, hanno diversi giocatori di rientro dal prestito ai quali trovare una nuova destinazione per la prossima stagione.

Tra questi c’è Sebastiano Esposito, di rientro dal prestito con la Sampdoria e pronto a partire nuovamente a titolo temporaneo. Sull’attaccante classe 2002, infatti, c’è l’Empoli. L’operazione dovrebbe chiudersi in settimana, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con il diritto di riscatto a favore del club toscano.