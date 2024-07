Gabigol ringrazia il Real Madrid: può firmare subito gratis

L’ex meteora dell’Inter, Gabigol, può cambiare maglia nel giro di pochi mesi. L’attaccante brasiliano, ignorato dal commissario tecnico Dorival Junior nell’elenco dei calciatori convocati in Coppa America, è tornato a far discutere di sé.

Dopo la sospensione della squalifica per tentativo di frode all’antidoping, il centravanti è rientrato lo scorso maggio a giocare. Una stagione sin qui decisamente povera per lui, nella quale ha trovato una sola rete in cinque presenze in campionato.

Il contratto con il Flamengo, club che lo ha accolto una volta salutata l‘Inter, andrà in scadenza il prossimo dicembre. Da questo mese, dunque, Gabriel Barbosa potrà siglare dei pre-accordi con altre formazioni per trasferirsi a costo zero dal gennaio 2025.

A tal proposito, stando a quanto riportato da GeGlobo, il Palmeiras ci starebbe seriamente pensando. La società brasiliana ha infatti perso ufficialmente Endrick, passato dal 1° luglio al Real Madrid per un trasferimento da 60 milioni. L’addio della giovane stella ha quindi riaperto il mercato in entrata del Palmeiras, ora sulle tracce di Gabigol.

Oltre alla possibilità di un ingaggio a costo zero al termine della stagione, le parti starebbero valutando anche un trasferimento immediato a sei mesi dalla scadenza. In questo senso, sarebbero già partiti i dialoghi diretti tra Palmeiras e Flamengo per considerare tutti i contorni dell’operazione entro la chiusura di questa finestra di calciomercato.

In attesa dell’esito del ricorso presentato dal Flamengo al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, da cui è scaturita la sospensione della squalifica, per Gabigol si tratta di un’opportunità enorme in un momento complicato della sua carriera. Tutto questo grazie al maxi investimento fatto dal Real Madrid...