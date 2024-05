Gazzetta – C’è l’idea per il nuovo presidente: “È interista”

Dopo il primo incontro tra i vertici di Oaktree e i dirigenti dell’Inter, avvenuto ieri, l’insediamento della nuova prosegue. La prossima tappa fondamentale sarà l’Assemblea dei soci, che servirà a definire il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Poi sarà ora di scegliere anche chi sarà il nuovo presidente.

Il successore di Steven Zhang, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Carlo Marchetti, notaio milanese di risaputa fede interista. Nell’ultimo triennio è stato parte del CdA nerazzurro, come indipendente in quota Oaktree. La sua scelta per un ruolo di garanzia potrebbe andare bene sia al fondo che al management italiano del club.