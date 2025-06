Gazzetta: “All’Inter hanno già capito una cosa su Sucic”

Da pochi giorni è iniziata ufficialmente la nuova avventura di Petar Sucic con la maglia dell’Inter. L’ex Dinamo Zagabria ha svolto i primi allenamenti con i nerazzurri a Los Angeles, dopo aver affrontato gli impegni della Nazionale Croata nelle gare di inizio giugno.

Il classe 2003, tra i nuovi acquisti dell’ultimo mercato insieme a Luis Henrique, è atteso dai tifosi nerazzurri con grande curiosità e potrebbe già esordire dal primo minuto nel match contro il Monterrey (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONTERREY-INTER). Dai primi allenamenti coi nuovi compagni, nel frattempo, circolano già alcune impressioni sulle sue qualità.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, in casa Inter “tutti hanno subito capito, durante i primi allenamenti a Ucla, che Petar Sucic è arrivato qui per restare”. Calciatore che è stato paragonato a due ex interisti come Brozovic e Kovacic, che in partenza verrà utilizzato da Chivu in posizione di mezzala. Allo stesso tempo, Sucic è dotato di grande duttilità e potrebbe in prospettiva diventare il vero erede di Calhanoglu davanti alla difesa.

Dopo aver bruciato le tappe diventando sin da giovanissimo un titolare inamovibile della Nazionale Croata, Sucic è finalmente pronto a prendersi l’Inter e conquistare i suoi nuovi tifosi nerazzurri.