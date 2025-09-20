Gazzetta: “Lautaro è recuperato e Chivu fa QUESTA scelta”

Dopo le ultime due sconfitte in Serie A contro Udinese e Juventus, ora l’Inter è chiamata ad una reazione che ha già anche mostrato in Champions League. Domani a San Siro arriva il Sassuolo e per i nerazzurri sarà fondamentale vincere bene di fronte al proprio pubblico per rialzarsi in classifica in campionato.

Per farlo, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrà contare anche su Lautaro Martinez che è pienamente recuperato come rivela La Gazzetta dello Sport. Il capitano dell’Inter si è ristabilito dal problema alla schiena e quindi sarà a disposizione per la partita di domani sera contro il Sassuolo ma c’è una scelta da prendere.

Chivu deve infatti decidere se mandare il suo numero 10 subito in campo oppure se affidarsi ancora a uno tra Esposito e Bonny, al fianco di un Thuram in grande forma. Lautaro Martinez oggi si è allenato regolarmente con i compagni ad Appiano Gentile e quindi ora la palla passa all’allenatore che dovrà scegliere la formazione migliore.