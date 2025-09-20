Inter, Chivu stravolge l’attacco: SCELTE nuove col Sassuolo

Domani sera l’Inter torna in campo a San Siro dopo le due trasferte consecutive (post-sosta nazionali) tra campionato e Champions League. Nel 4° turno di Serie A i nerazzurri ospitano al Meazza un’avversaria mai semplice da piegare come il Sassuolo e per questo match il tecnico Cristian Chivu sta pensando a delle novità.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro sta pensando a come cambiare la sua coppia d’attacco nel consueto 3-5-2. Al momento c’è infatti Lautaro Martinez che è ancora alle prese con un problema alla schiena e che si è allenato a parte nella giornata di ieri ad Appiano Gentile.

Chivu ha in mente di lanciare uno tra Pio Esposito e Bonny visto che entrambi sono in forma e hanno offerto delle prestazioni positive fin qui, quando chiamati in causa. Al momento il classe 2005 italiano è favorito per far coppia con Thuram ma non si può escludere che, magari a gara in corso, giochino entrambi i due giovani per un attacco ribaltato.