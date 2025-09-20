Cassano: “Chivu cambi 3-5-2, se no daranno meriti a Inzaghi”

In seguito al primo turno di Champions League che si è appena concluso, l’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, è intervenuto come sempre su Viva El Futbol per commentare le prestazioni delle squadre italiane e sui nerazzurri di mister Cristian Chivu ha espresso un parere piuttosto netto.

Cassano fa i complimenti all’allenatore rumeno per come sta gestendo l’Inter e anche per la scelta di confermare Sommer tra i pali. L’ex attaccante della nazionale dà però anche un consiglio a Chivu e gli dice di cambiare modulo affinché non vengano dati dei meriti solo al lavoro del precedente tecnico, Simone Inzaghi. Queste le sue parole in diretta:

“In questo momento Chivu deve prendere delle decisioni forti e far fuori qualche giocatore per stimolare il gruppo. Se dovesse far bene con il 3-5-2 diranno che lo faceva già quell’altro (Inzaghi, ndr) e i meriti saranno in gran parte suoi, altrimenti se fa male non sarà stato bravo a rivitalizzare la squadra. Sommer? Chi gli ha rotto le palle deve chiedere scusa, se non fa quella parata con l’Ajax ti ritrovi sotto e si complica tutto. Chivu ha fatto bene a dargli fiducia”.