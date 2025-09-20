Frattesi, l’Inter offre rinnovo: ma ora cambia il suo futuro

Nel corso di tutto il 2025 si è parlato molto del possibile addio di Davide Frattesi all’Inter visto che prima la Roma e poi il Napoli sono stati due club molto interessati. Soprattutto nel mese di gennaio, con la sessione invernale di mercato, sembrava che il numero 16 potesse salutare i nerazzurri con il suo agente che voleva trovargli un’altra squadra.

In estate però tutto è cambiato nel momento in cui c’è stato il cambio di allenatore sulla panchina nerazzurra con l’arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi. L’operazione chirurgica a cui Frattesi si è dovuto sottoporre in estate per un problema fisico, lo ha però frenato sia al Mondiale per Club che in questo inizio di Serie A.

Adesso, il suo futuro rimane però ancora in bilico come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport. L’Inter secondo il quotidiano avrebbe ancora intenzione di rinnovare il contratto di Frattesi che scade nel 2028 ma il giocatore può riflettere se nei prossimi mesi non troverà più spazio e il suo addio non è ancora una possibilità da escludere.