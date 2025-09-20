Ranking UEFA aggiornato: l’Inter VOLA sul podio

Con due finali di Champions League disputate nelle ultime stagioni, l’Inter è una delle squadre migliori in Europa per rendimento nelle coppe continentali e questi ottimi risultati dei nerazzurri ora si vedono pure nel ranking UEFA, ovvero la classifica perpetua che tiene conto delle ultime cinque stagioni di calcio europeo.

Come si apprende dal sito ufficiale della UEFA con 115.250 punti, l’Inter è la terza squadra migliore in Europa per risultati ottenuti negli ultimi cinque anni. Meglio dei nerazzurri hanno saputo fare soltanto altre due big assolute come il Real Madrid (primo con 125.500 punti) e il Bayern Monaco (secondo a quota 116.250).

L’ottimo inizio di Champions League dell’Inter con un positivo successo per 0-2 sul campo dell’Ajax, può essere motivo per dare fiducia al gruppo di Chivu e far proseguire l’ottimo percorso europeo fatto negli ultimi anni e continuare a volare anche nel ranking UEFA. Le altre italiane sono: Roma 15°, Atalanta 17°, Milan 21°, Fiorentina 25°, Juventus 27°, Lazio 28° e Napoli 31°.