Fabrizio Romano SVELA il prossimo acquisto a zero dell’Inter

Dal suo canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha svelato una notizia molto interessante riguardo al mercato dell’Inter. Uno degli obiettivi dei nerazzurri nel 2026 può essere Dayot Upamecano, difensore classe 1998 in scadenza di contratto col Bayern Monaco il prossimo 30 giugno. Ecco le parole dell’esperto:

“Confermo che l’Inter apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. Upamecano è un giocatore che è sempre piaciuto molto ma c’è il tema del rinnovo con il Bayern. Mi risulta che il Bayern stia cercando da mesi di rinnovare il contratto del difensore e ora stia continuando a lavorarci perché lo ritiene importante”.

Ma infine il giornalista esperto di mercato rivela anche quale sia l’unica condizione per un possibile arrivo in Italia del centrale francese: “Non ci mai state ad oggi chance per vedere Upamecano in Serie A fin qui ma può essere un’opzione per il 2026, se a parametro zero e nel caso in cui non rinnovasse con il Bayern”.