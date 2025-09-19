Sommer o Martinez in porta: Chivu ha fatto la sua SCELTA

Nonostante le molte critiche ricevute per i suoi errori durante Juventus-Inter, anche nella sfida di Champions League contro l’Ajax, il portiere nerazzurro è rimasto l’esperto Yann Sommer. La scelta è stata presa in prima persona dal tecnico Cristian Chivu che ha ribadito la fiducia all’estremo difensore svizzero.

Molti tifosi dell’Inter chiedevano invece che venisse schierato il secondo portiere, ovvero quel Josep Martinez che l’anno scorso ha fatto vedere buone cose quando chiamato in causa. Ora sembra che anche Chivu abbia deciso di dare una chance allo spagnolo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Sassuolo.

Secondo quanto filtrato nelle ultimissime ore e confermato anche da La Gazzetta dello Sport, al momento Martinez sembra infatti essere in vantaggio sul compagno di squadra svizzero. Sommer potrebbe quindi osservare un turno di riposo e lasciare la porta dell’Inter al suo compagno spagnolo per questa gara di Serie A.