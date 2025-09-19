19 Settembre 2025

Sommer o Martinez in porta: Chivu ha fatto la sua SCELTA

Ecco chi sarà il portiere dell'Inter

Josep Martinez

Nonostante le molte critiche ricevute per i suoi errori durante Juventus-Inter, anche nella sfida di Champions League contro l’Ajax, il portiere nerazzurro è rimasto l’esperto Yann Sommer. La scelta è stata presa in prima persona dal tecnico Cristian Chivu che ha ribadito la fiducia all’estremo difensore svizzero.

Molti tifosi dell’Inter chiedevano invece che venisse schierato il secondo portiere, ovvero quel Josep Martinez che l’anno scorso ha fatto vedere buone cose quando chiamato in causa. Ora sembra che anche Chivu abbia deciso di dare una chance allo spagnolo per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Sassuolo.

Secondo quanto filtrato nelle ultimissime ore e confermato anche da La Gazzetta dello Sport, al momento Martinez sembra infatti essere in vantaggio sul compagno di squadra svizzero. Sommer potrebbe quindi osservare un turno di riposo e lasciare la porta dell’Inter al suo compagno spagnolo per questa gara di Serie A.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.