GdS disegna la mediana del futuro: “FUORI Calha, più forza”

Sono giorni di importanti riflessioni per l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, che sta allenando una rosa ovviamente ristretta ad Appiano Gentile, per via degli impegni delle Nazionali. Il tecnico nerazzurro sta pensando a quale possa essere la miglior formazione per affrontare sabato pomeriggio la Juventus.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone poi anche una novità in merito al reparto di centrocampo dell’Inter. Secondo i colleghi della rosea la linea mediana migliore in futuro per Chivu potrebbe essere senza Mkhitaryan e Calhanoglu in modo da abbassare di molto l’eta media, inserendo i nuovi acquisti come spiegano:

“In prospettiva, la mediana più funzionale per i parametri di Chivu potrebbe essere questa, Sucic-Barella-Diouf, per una miscela di tecnica, immediatezza, forza. Sabato a Torino contro la Juve il più probante dei collaudi. L’Inter è già a meno tre dalla Juve e dal Napoli, scivolare a meno sei non può, pena il ridimensionamento”.