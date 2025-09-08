8 Settembre 2025

Ausilio in Arabia: arriva la risposta UFFICIALE di Marotta

Il futuro del DS dell'Inter

Nelle scorse settimane sono esplose con parecchia risonanza le voci in merito a un possibile trasferimento di Piero Ausilio e del suo braccio destro, Dario Baccin, in Arabia Saudita visto il desiderio dell’Al-Hilal di metterli entrambi sotto contratto per farli lavorare di nuovo assieme all’allenatore ex Inter, Simone Inzaghi.

Il quotidiano saudita Arriyadiyah riporta però oggi una notizia in merito alla decisione della società nerazzurro. Vengono infatti delle parole attribuite proprio al presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sul futuro dei due dirigenti: “Piero Ausilio e Dario Baccin resteranno all’Inter, non andranno via”.

Sono queste le presunte parole pronunciate da Marotta sul futuro di Baccin e Ausilio che potrebbero dunque rimanere all’Inter ancora nei prossimi mesi. Si era vociferato spesso di una ricca offerta dell’Al-Hilal che avrebbe cercato di convincere i dirigenti nerazzurri ma i due avevano rimandato la loro scelta a questo mese di settembre.

