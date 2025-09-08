Sommer è in scadenza: ANNUNCIO sulla scelta dell’Inter

Il progetto di ringiovanimento della rosa dell’Inter che è stato voluto da Oaktree, è iniziato nel corso di quest’ultima sessione estiva di mercato con gli arrivi di Sucic, Diouf, Bonny e anche il rientro dal prestito di Pio Esposito: sono tutti giocatori Under 23 e che possono già subito aiutare il tecnico Cristian Chivu.

Questo percorso di ringiovanimento potrà andare avanti nel 2026 tra il mercato di gennaio e quello estivo, ovvero quando scadrà anche il contratto di uno dei giocatori più esperti della rosa nerazzurra, ovvero Yann Sommer. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono segnali di un rinnovo da parte dell’Inter:

“Lo svizzero, che compirà 37 anni a dicembre, è però ora in scadenza di contratto: da viale della Liberazione non arrivano segnali di una possibile trattativa per il rinnovo. Per cui bisognerà iniziare a ragionare anche in ottica futura”. Ecco quindi che in questa stagione ci sarà Josep Martinez pronto a mettersi in mostra per diventare titolare.