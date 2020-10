GdS – Inter, chiuso il bilancio con un rosso di 100 milioni. Ma Milan e Roma hanno perso il doppio

Nel CdA che si è tenuto quest’oggi in casa Inter, come ci si poteva aspettare il club nerazzurro ha confermato la chiusura del bilancio dello scorso esercizio finanziario con una perdita intorno ai 100 milioni di euro. Chiaramente un duro colpo rispetto al passivo di 48 milioni della stagione 2018-19, ma comunque nulla di cui allarmarsi se consideriamo il trend generale degli altri grandi club in Europa, colpiti duramente dai mancati ricavi causati dalla pandemia che per mesi ha martoriato anche il calcio a livello internazionale e che continua ad avere pesanti conseguenze.

Per fortuna dell’Inter, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ad attutire il colpo ed evitare perdite ancor più ingenti ci ha pensato la maxi plusvalenza legata al trasferimento di Mauro Icardi, ceduto lo scorso maggio a titolo definitivo al Paris Saint Germain. Il bilancio verrà approvato il prossimo 27 novembre, quando in via telematica si svolgerà l’assemblea dei soci del club nerazzurro. Ma tornando ai numeri del bilancio interista, se confrontati con quelli di Milan e Roma, rendono ancor più netti la portata degli effetti che in realtà si son fatti sentire maggiormente da altre parti. I rossoneri – ad esempio – hanno chiuso con un passivo di 195 milioni di euro, mentre 204 sono state le perdite registrate dalla Roma.

