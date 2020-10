Sky – Skriniar atteso in Italia: domani effettuerà il tampone

Dopo le negatività di Ionut Radu e Roberto Gagliardini, oltre a quelle di Ashley Young ed Achraf Hakimi arrivate nei giorni scorsi, si attende solo il via libera per il ritorno di Milan Skriniar. Domani, secondo quanto riportato da Sky Sport, è previsto il ritorno in Italia del difensore slovacco, assente ormai dal pareggio con la Lazio del 4 ottobre scorso.

In base ai risultati che emergeranno nel tampone effettuato dall’ex Sampdoria di domani, Antonio Conte deciderà se farlo rientrare in gruppo per prepararlo al ritorno in campo contro il Parma. Skriniar è, attualmente, l’unico positivo in casa Inter.

