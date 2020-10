Shakhtar-Inter, Marotta (Sky): “Conte era bravo prima ed è bravo oggi. Stasera è come una finale”

A pochi istanti dal match di Champions League contro lo Shakhtar, ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. I nerazzurri sono chiamati ad un riscatto dopo il 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach.

Ecco, dunque, le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Conte era bravo prima ed è bravo anche oggi. Loro hanno cambiato 7/11 della squadra, ora siamo in Champions League e non è una semifinale di Europa League. Questa è una finale a cui dobbiamo rispondere. Il destino di una squadra dipende da quello che fa e dai suoi avversari. Abbiamo la possibilità di fare punti, dobbiamo sfruttarla“.

Poi, prosegue: “Siamo in una situazione anomala, non solo per la gestione degli impegni, ma anche perché ogni società risente dei mancati introiti che servono per dare una gestione di bilancio. Ci saranno meno proventi, ma saranno sempre importanti in un’economia generale“.

