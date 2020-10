Ventola: “Bastoni sarà un pilastro dell’Inter. D’Ambrosio? Vi spiego perché segna tanto”

Sono già in campo per il consueto riscaldamento pre partita Inter e Shakhtar Donetsk. Le due formazioni tornano ad incrociarsi dopo il 5-0 nerazzurro rifilato alla squadra ucraina nella semifinale di Europa League disputata lo scorso agosto, anche se Antonio Conte – come sottolineato nella conferenza stampa di ieri – non si fida per nessuna ragione al mondo della squadra allenata da Luis Castro, soprattutto in virtù del loro esordio vincente di settimana scorsa con il 2-3 in casa del Real Madrid. In collegamento con gli studi di Inter TV, invece, Nicola Ventola ha parlato di due difensori nerazzurri.

Così l’ex centravanti che ha iniziato la sua analisi con Bastoni: “Si tratta difensore molto tecnico e mancino, ce ne stanno pochi nel calcio di oggi. Con il gioco che vuole Conte molte volte riesci a saltare la prima giocata grazie a lui ed è fondamentale, sarà sempre di più un pilastro della rosa di Conte. D’Ambrosio? Ogni anno parte dalla panchina e poi si ritaglia il suo spazio grazie alla sua personalità e duttilità. Quando va in fase offensiva sa fa male, in molti gol sa già dove andare perché è molto intelligente. Anche lui mentalmente ha preso fiducia ed ha importante averlo in squadra in questo momento”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<