Gds – L’Inter ha preso una decisione definitiva sul futuro di Asllani

Con l’addio di Brozovic che sembra ormai inevitabile, il ruolo da regista nel centrocampo dell’Inter di Inzaghi sarà occupato da Calhanoglu. E alle sue spalle? L’Inter non ha alcun dubbio: ci sarà Kristjan Asllani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’Inter, infatti, avrebbe preso una decisione definitiva sul centrocampista albanese: l’obiettivo è puntarci seriamente dopo un anno di crescita e vuole valorizzare l’investimento fatto per lui la scorsa estate. Anche per questo motivo Brozovic può partire senza troppe remore.

Nessun prestito, dunque, ipotesi peraltro scartata dallo stesso giocatore nelle scorse settimane, ma un ruolo da vice Calhanoglu con un minutaggio pronto a crescere in maniera sensibile rispetto alla sua prima stagione in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Dopo un anno di rodaggio, ora potrebbe essere davvero arrivato il momento di Asllani. Il centrocampista albanese ha mostrato solo a sprazzi il suo grande talento, ma, va detto, non ci sono mai stati troppi dubbi sulle sue qualità e l’Inter, come dimostra questa notizia della Rosea, non lo ha mai messo in discussione. La crescita di Asllani, allora, potrebbe regalare ai nerazzurri un nuovo acquisto già in casa.