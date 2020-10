GdS – Inter, mini-bolla in vista del derby di Milano? La situazione alla Pinetina

In casa Inter si sta studiando una soluzione temporanea in vista della stracittadina contro i rivali del Milan, in programma per sabato 17. In vista del ritorno dalle rispettive Nazionali di diversi elementi a disposizione di Antonio Conte, si pensa ad una mini-bolla per coloro che non sono stati convocati: in questo modo, il contagio potrebbe essere contenuto.

Verrebbero isolati, dunque, Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian (per il momento in isolamento fiduciario, con gli unici spostamenti da casa al centro d’allenamento), in modo tale da non far emergere problematiche dopo le conferme delle positività di Nainggolan, Gagliardini e Radu. Inoltre, 48 ore prima del rientro ad Appiano Gentile, è previsto un tampone per tutti i nerazzurri in Nazionale.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<