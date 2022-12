Gds – L’Inter cerca un volto nuovo: obiettivo ridurre ingaggi ed età media

Steven Zhang ha ribadito la volontà di proseguire la sua avventura al timone dell' Inter . Tuttavia, le linee guida per la gestione del club rimangono chiare e stringenti. Specie in ottica mercato: l'obiettivo è ridurre il monte ingaggi e abbassare l'età media della squadra, da accompagnare ad alcuni sacrifici importanti .

La volontà di investire sul prospetto dell'Atalanta, infatti, è legata anche alle vicende contrattuali di Skriniar e De Vrij. Il primo non ha ancora dato segnali per il rinnovo, mentre per il secondo una permanenza all'Inter è tutt'altro che scontata. Così come è improbabile il riscatto di Acerbi.