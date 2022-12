Gds – Inter, non solo Dumfries: ipotesi sacrificio anche per Lautaro Martinez

I nerazzurri hanno bisogno di plusvalenze per far quadrare i conti

Enrico Traini

L'Inter non potrà permettersi spese folli nelle prossime sessioni di mercato. Una situazione abbastanza nota a tutto il mondo nerazzurro, consapevole, al contrario, che per far quadrare i conti ci sarà bisogno di investimenti attenti e del sacrificio di alcune pedine importanti.

A tal proposito, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, conferma la volontà dell'Inter di sacrificare Denzel Dumfries prima del 30 giugno. I nerazzurri vogliono fare una plusvalenza importante e sperano di incassare almeno 60 milioni di euro. In corsa per l'olandese ci sono Chelsea e Manchester United.

Tuttavia, potrebbe non bastare: l'Inter, infatti, è pronta a valutare altre offerte per i suoi prezzi pregiati. Su tutti, spicca Lautaro Martinez, fresco campione del mondo con la sua Argentina. Se arrivasse un'offerta di alto livello, intorno ai 100 milioni di euro, sarebbe impossibile per i nerazzurri non tenerne quantomeno conto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La situazione di Dumfries è nota da settimane e il mondo Inter è ormai pronto a dover rinunciare all'esterno olandese. La notizia di Lautaro Martinez, invece, è un fulmine a ciel sereno che, inevitabilmente, desta molta preoccupazione.

Tuttavia, ragionando con lucidità si può comprendere come sia normale, dato il momento economico del club, che l'Inter sia disposta a prendere in considerazione un'offerta importante per il Toro. Specie se questa raggiungerà davvero la cifra dei 100 milioni di euro. In ogni caso, è bene ribadirlo, valutare non vuol dire automaticamente cedere.