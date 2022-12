Reggina-Inter, le ultime: Lukaku in campo dal primo minuto. C’è anche Onana

Oggi, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, l' Inter affronterà la Reggina , nel quarto test amichevole della sua preparazione invernale. Una sfida speciale per Simone Inzaghi , tutta in famiglia, dal momento che sulla panchina dei calabresi siede suo fratello Filippo.

Rispetto alle precedenti partite, ci saranno alcune novità. La prima, molto importante, è il ritorno di Romelu Lukaku, che sarà in campo dal primo minuto. Il belga, allora, comincerà a scaldare i motori in vista del big match contro il Napoli: come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi giocherà un tempo, da portare poi a 60-75' contro il Sassuolo.