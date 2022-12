SM – L’Inter attende la risposta di Skriniar, il PSG è alla finestra

I nerazzurri hanno fatto il massimo per provare a trattenere il difensore

Enrico Traini

L'Inter ha fatto tutto il possibile per trattenere Milan Skriniar. Ausilio e Marotta si sono spinti fino a 6.5 milioni di euro, cumulativi dei bonus, il massimo possibile per i nerazzurri, e ora aspettano la risposta del giocatore.

È quanto riporta l'edizione odierna di Sport Mediaset, secondo la quale in questo momento lo slovacco sarebbe concentrato sul campo e, per questo motivo, non ha ancora dato alcun riscontro. L'Inter aspetta, ma ovviamente il passare del tempo assottiglia sempre di più la possibilità del rinnovo.

In ogni caso, il Paris Saint-Germain, la cui offerta è da 9 milioni più bonus, non è intenzionato ad affondare a gennaio e, dunque, rimane alla finestra, in attesa di capire eventuali sviluppi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come noi di Passione Interavevamo anticipato la scorsa settimana, il caso Skriniar è ormai arrivato alle battute finali. Il club nerazzurro non ha altre carte da giocare per convincere il difensore, al quale ora spetta la decisione definitiva sul suo futuro. Tuttavia, l'ottimismo delle scorse settimane sta via via scemando, lasciando spazio a un'evidente apprensione.