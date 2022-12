SM – Kessié è un obiettivo concreto dell’Inter: si lavora al prestito

I nerazzurri vorrebbero riportarlo in Italia nella prossima stagione

L'avventura di Franck Kessié al Barcellona sembra già essere arrivata alle battute finali. E l' Inter vuole approfittarne. L'ivoriano è un obiettivo concreto dei nerazzurri che vorrebbero riportarlo in Italia nella prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, Kessié vuole capire in queste settimane se ci sono margini per rientrare nelle rotazioni dei catalani. Al momento attuale, però, Xavi non sembra voler fare affidamento su di lui. L'Inter allora attende l'evolversi della situazione.