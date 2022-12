Zhang, Tutti i rinnovi, Thuram e la verità su Fabbian: top news Inter del momento

Tutti gli aggiornamenti più importanti sui nerazzurri

Antonio Siragusano

Ieri sera è andata inscena la tradizionale cena di Natale in casa Inter, nella quale si è festeggiato allo scoccare della mezzanotte anche il compleanno del presidente Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro è stato tra i grandi protagonisti non solo della serata ma anche delle importanti notizie di giornata che riguardano il suo impegno alla guida della società.

Parlando di mercato, invece, nella giornata di ieri su Passione Inter è stata lanciata un'indiscrezione sul futuro di Giovanni Fabbian. Il centrocampista nerazzurro in prestito alla Reggina, infatti, verrà tenuto sotto controllo dal club interista che in vista della prossima stagione vorrebbe concedergli un altro prestito in Serie A. E chissà che, in caso di promozione della formazione calabrese nella massima divisione, i due club non decidano di prolungare l'accordo.

Non vi sono invece novità sostanziali per Marcus Thuram, se non a breve dovrebbe esserci un nuovo incontro tra l'Inter e il suo entourage con i nerazzurri che si sentono ampiamente in corsa. Caldissimo il fronte rinnovi, con il primo incontro andato in scena con Bastoni per discutere di un nuovo contratto. Operazione non semplicissima da mettere a segno in poco tempo, con il calciatore che chiede un ingaggio da 4,5/5 milioni di euro.

L'Inter vuole comunque blindarlo in largo anticipo per evitare, come avvenuto con Skriniar, di entrare nell'ultimo anno di contratto senza rinnovo. A proposito dello slovacco, entro questo venerdì dovrebbe arrivare una risposta all'ultima offerta nerazzurra da 6 milioni di euro bonus compresi. Chi dovrebbe rinnovare è Darmian, mentre per quanto riguarda Dzeko ogni discorso è rimandato in primavera quando sarà più chiara la situazione degli attaccanti per la prossima stagione.

A proposito di attaccanti, domani - nell'amichevole delle 18.00 contro la Reggina - dovrebbe esserci Romelu Lukaku. Come ribadito ieri sera da Marotta il centravanti belga sta bene e potrebbe prendere parte al penultimo test dell'anno. Anche il suo futuro è tutto da scrivere, ma per questo c'è ancora tempo.