Gds – Zhang non lascia: rifinanzia il debito per tenere l’Inter

Nessun cambio di proprietà all'orizzonte, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Steven Zhang non lascia l'Inter e, secondo il quotidiano, sta lavorando da settimane ad un piano per rifinanziare la prima scadenza pesante che pende sulla società nerazzurra, ovvero il finanziamento firmato nel maggio 2021 con Oaktree che ha in pegno le quote interiste.