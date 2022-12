Zhang suona la carica: “Obiettivo vincere”. E vuole i quarti di Champions League

Lo ha ribadito lo stesso presidente in occasione della cena di Natale organizzata con tutto il mondo Inter. Questi alcuni estratti del suo discorso riportati dal quotidiano milanese: "Il nostro obiettivo è vincere, ispirare e intrattenere le persone, deve essere nello spirito di questo club sempre, in ogni stagione. Quando sono arrivato alla guida di questa società pensavo fosse difficile, se non addirittura impossibile, vincere. Abbiamo alzato tre trofei, siamo andati agli ottavi di Champions per due anni di fila. E questo è stato raggiunto grazie al lavoro di tutti. L'Inter avrà sempre nel futuro il traguardo della vittoria in testa. E ovviamente vogliamo farlo anche nel 2023, provando a raggiungere pure un altro obiettivo: entrare tra le prime otto squadre d'Europa".