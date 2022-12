Mercato – Alcaraz il prescelto: dice sì all’Inter in pressing

Stando al quotidiano, se l'Inter non fosse costretta a fare i conti con i problemi di bilancio avrebbe già affondato il colpo per il talento del RacingClub de Avellaneda. Approvato dal direttore Dario Baccin, Alcaraz costerebbe 15 milioni di euro, con la possibilità di abbassare la cifra attorno ai 12 milioni di euro inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Al momento l'Inter non può mettere sul piatto tali cifre per bloccare il classe 2002, ma può temporeggiare contando anche sulla preferenza espressa dallo stesso calciatore per la destinazione nerazzurra rispetto ad altre piste come Porto e Wolverhampton.