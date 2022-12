Mercato – Porte girevoli: tre nomi in corsa per sostituire Handanovic

L'idea è quella di individuare un profilo affidabile che possa fare il vice-Onana e sul tavolo ci sarebbero al momento tre nomi in particolari, tutti in scadenza di contratto al termine della stagione. Secondo varie fonti, oltre al nome di Yann Sommer del BorussiaMoenchengladbach di cui si parla da giorni, vanno tenuti d'occhio anche Neto, brasiliano ex Fiorentina e Juventus ora al Bournemouth, e Agustin Rossi del BocaJuniors, che per il Corriere dello Sport avrebbe però già un pre-accordo con il Flamengo.