Repubblica – Inter, Digitalbits ancora sponsor fino a fine stagione?

Tra le questioni extra-campo principali in casa Inter c'è il nodo che riguarda lo sponsor. Negli scorsi giorni è arrivata la partnership con eBay a far rifiatare le finanze nerazzurre, ma la partita legata a Digitalbits è ancora aperta.

Tuttavia, l'incertezza è tanta: Zytara Lab, la società che offre il servizio, è totalmente insolvente, non avendo pagato i 16 milioni delle prime due tranche per 2022/23. Inoltre, deve versare ancora 1 milione e mezzo per essere stata sponsor di manica nella scorsa stagione.