GdS – La moviola di Inter-Atalanta: bravi Maresca e il VAR

Ottima prova della terna arbitrale

Pareggio pirotecnico e ricco di colpi di scena quello tra Inter e Atalanta ieri sera a San Siro. Gli uomini di Inzaghi potevano vincere la partita con il rigore di Dimarco , ma, per quanto visto in campo, il pareggio è probabilmente il risultato più giusto. Vediamo però come è stato valutato da La Gazzetta dello Sport , l'operato del direttore di gara, Maresca .

Molto buona la prova dell'arbitro, che sbaglia poco o nulla e collabora bene con il VAR. In una partita non facile e ricca di colpi di scena sarebbe stato facile perdere la bussola, ma Maresca se la cava egregiamente: voto 6,5. Questa la valutazione originale della Rosea: "Partita tosta, intensa, scorbutica e in cui il Var deve entrare, silenziosamente o ufficialmente, con Aureliano, il cui “rewind” sul gol di Piccoli diventa decisivo (e corretto, visto che Handanovic prende la palla oltre la linea di fondo) ai fini del risultato. Otto ammonizioni: tante, ma forse solo una lascia dubbi. Due soli errori, in uno si corregge".