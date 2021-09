Dove vedere Shakhtar-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni sul match di martedì sera

Alessio Murgida

Dove vedere Shakhtar-Inter in diretta TV e streaming

Dopo lo spettacolare pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca all'Inter con il rigore sbagliato di Dimarco, è subito tempo di tornare in campo. I nerazzurri di Inzaghi sono chiamati all'impegno in Ucraina contro lo Shakhtar di De Zerbi questo martedì sera alle ore 18.45. Sarà un match importantissimo in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League.

Informazioni utili per seguire Shakhtar-Inter

Shakhtar-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali sui quali vedere la partita saranno Sky Sport Uno e il numero 252 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Mediaset. Per vedere il match dei nerazzurri ci si potrà anche affidare a una diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, visibile attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Sui canali YouTube e Twitch di Passione Inter poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Shakhtar-Inter

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré.

All. De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Inzaghi S.